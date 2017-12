Festa no mar de Rio das Ostras

O Projeto Natação no Mar de Rio das Ostras completa 12 anos e vai festejar a data em grande estilo. As comemorações começam hoje (2), às 18h30, com oficinas da ONG Mare - Associação Meio Ambiente, Respeito e Esporte. Em seguida, o trio Patrícia Thomas, Cristina Thomas e Ângelo Reis apresentam um repertório de Cantigas do Mar.





Às 19h30 começa a Sonata do Mar com o maestro Celso Cordeiro e a Orquestra de Sopro e Cordas da Escola Casulo, o professor Duda Queiros e o Coral Encantar, também da Escola Casulo, além da maestrina Dóris Yanes, com o Coral Som da Pessoa e convidados. A noite termina com uma grande festa, com direito a bolo, “parabéns pra você” e imagens das atividades já realizadas pelo projeto.





No domingo, as comemorações começam cedo, às 8h. A abertura vai ficar por conta da Banda da Corporação Musical José Bicudo Jardim, que faz uma apresentação itinerante da Beira Rio até a sede do Projeto na Praia do Cemitério. Em seguida, será realizado o aquecimento para o tradicional Festival de Travessia, com a presença de vários alunos e amigos do Projeto. Os interessados podem participar, acompanhados de seus padrinhos no esporte, dos seguintes percursos: 100, 400 ou 800 metros e 1,6 Km.



Durante os dois dias de festa haverá também exposição dos trabalhos da equipe da Natação no Mar e da ONG Mare.