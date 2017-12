Enel promete melhorias no fornecimento de energia elétrica em Maricá

>> Vereadores visitaram a Enel e pediram melhorias no serviço









A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica de Maricá, prometeu melhorias no fornecimento de energia elétrica da cidade. A promessa foi feita durante uma visita de vereadores do município à sede da companhia no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28).





Os problemas de qualidade do serviço prestado pela empresa já vinham sendo discutidos pelos parlamentares. Mês passado o assunto, que foi tema da sessão ordinária da última quinta-feira (29), já havia sido levantado pelos vereadores.





Segundo os parlamentares, a principal reclamação dos moradores da cidade é sobre as constantes quedas de energia na região do terceiro distrito. Os vereadores também estudam a criação de um Projeto de Lei proibindo a concessionária de cortar a energia de clientes inadimplentes, às sextas-feiras.





O vereador Ismael Breve (DEM) pediu que a Enel dê atenção a dois postes localizados na ponte de Ponta Negra.





“Pedi a troca de dois postes que estão caindo em Ponta Negra. Pedi ao presidente que mandasse ofício para a Enel. A diretora nos explicou que não é fácil fazer troca de postes porque tem vários fios. Aquilo é horrível. Vários fios caídos. A poluição visual é muito ruim. Ouvimos da Enel ontem que o poste não é somente dela” explicou.