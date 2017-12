Cabo Frio Bike Festival oferece diversas atividades gratuitas

Com a rotina do transito nas grandes cidades, um “novo” meio de transporte começa a ser bastante utilizado pelos brasileiros. O crescimento do uso de bicicletas nas estradas e de novos praticantes do esporte é um dos temas do Cabo Frio Bike Festival. O evento acontece de hoje (1) a domingo (3) na Praça Porto Rocha, no Centro.





A programação começa ás 14h, com a exposição de projetos visando melhorar a mobilização urbana da cidade da Região dos Lagos. Além disso, haverá uma mostra de fotografias, palestras para ciclistas urbanos, visita a estandes com produtos relacionados a bicicleta e exibição de filmes.





Já no sábado (2), o evento tem inicio ás 9h, com um workshop sobre estética e mecânica das bicicletas. Também será realizada uma palestra com informações sobre preparação física, saúde para os praticantes e sobre o ciclismo adaptado. Os espetadores poderão trafegar pela praça podendo adquirir e trocar produtos e peças com outras pessoas.





Para fechar o Festival, o domingo (3) reserva um passeio para crianças e adultos. Nele, os participantes poderão conhecer e tirar fotos nos principais pontos turísticos da cidade. Logo após o “role”, uma prova contra-relógio reunirá atletas de diferentes partes do Estado e contará com um circuito em Mountain bike. Logo após a competição, será realizada a premiação que encerrará o evento com chave de ouro.





O evento é gratuito e aberto ao público. O Festival é uma parceria entre Instituto Jonas Letieri, Instituto Exito Ciclista Urbano e a Associação Ciclística de Cabo Frio, e conta com apoio da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Cabo Frio.