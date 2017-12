Praia do Peró em Cabo Frio será revitalizada com plantas fixadoras de areia

>> A vegetação de toda a Praia do Peró está sendo recuperada com plantio de Ipomeias





Toda a Praia do Peró, em Cabo Frio, será protegida por plantas fixadoras de dunas, no seu trecho urbano. Funcionários da Coordenadoria do Meio Ambiente começaram na última quarta-feira (29) a cercar as áreas que serão protegidas com as ipomeias, que evitam a areia da praia vá para o asfalto. A espécie também tem função importante na proteção da orla em caso de ressaca.





As cercas serão colocadas ao longo do todo o trecho urbano e o plantio só não será feito nos acessos à praia. Os funcionários da prefeitura também instalaram placas indicando que as áreas estão em recuperação e que estão passíveis de multas e outras sanções as pessoas que invadirem as áreas protegidas, em especial quadriciclos.





O Biólogo e consultor ambiental, Mário Flávio Moreira explicou que a recuperação faixa de areia das praias, com o plantio de vegetação nativa, deve ser a primeira providência a ser tomada para a reabilitação do ecossistema.





No caso da Praia do Peró, segundo ele, foi usada a Ipomoea Imperati ou popularmente conhecida como Ipomeia-branca-da-praia, uma planta pioneira típica das zonas costeiras arenosas, estando confinado às dunas e ante-praias, onde tem um importante papel na fixação das areias.





Paloma Arias, da coordenação do Projeto Bandeira Azul, destacou a importância do apoio dos quiosqueiros à proteção dos jardins de ipoméias:





“Infelizmente, existem pessoas que danificam as cordas e os moirões usados no cercamento. Todas as áreas agora serão sinalizadas e fiscalizadas pela Guarda Marítima e Ambiental” finalizou Paloma.