Rio das Ostras recebe o 'Procon Itinerante'

Esperada por milhares de pessoas, a Black Friday chama atenção pelos descontos em inúmeros produtos. Por isso, o Procon de Rio das Ostras decidiu acompanhar de perto a queda nos preços da última sexta-feira de novembro, com objetivo de dar um suporte mais rápido e eficaz aos consumidores. Um posto do órgão prestará atendimento ao público na praça José Pereira Câmara, na próxima sexta-feira(24), das 8h às 20h.





Desde o mês de outubro, servidores do Procon coletam preços de diferentes produtos na internet, em encartes e lojas físicas para averiguar possíveis "falsas" promoções e identificar os mesmos.





Renato Vasconcellos, procurador-geral do município ajudará a combater crimes contra os consumidores. "Caso haja alguma irregularidade na Black Friday, a atuação dos fiscais será feita com bastante celeridade e os maus comerciantes serão autuados imediatamente, por isso a presença do Procon no centro comercial da cidade", explica.





Além dos fiscais, advogados do órgão também estarão presentes na praça para entregar cartilhas com orientações e cuidados que se deve ter ao comprar algum produto na internet ou na loja. O Procon alega que a ação ocorrerá em outros momentos, para facilitar o contato com a população.





"Já estamos preparando duas grandes operações. A primeira relacionada às compras de Natal e a segunda para garantir os direitos dos consumidores relacionados às mensalidades das escolas particulares e compra de material escolar. Além disso, organizaremos um feirão Limpa Nome que acontecerá em vários pontos da cidade, no início de dezembro, e envolverá bancos, lojas, prestadoras de energia e água, entre outros órgãos", conclui o procurador-geral.