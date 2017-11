Polícia apreende quase dez mil pinos de cocaína em São Pedro da Aldeia

Na madrugada de domingo (19), policiais militares do 25° BPM (Cabo Frio) apreenderam dois homens apontados como chefes do tráfico no Balneário das Conchas e na Boca do Mato, em São Pedro da Aldeia.





Com eles estavam 9.580 pinos de cocaína e uma pistola 9 mm. De acordo com a Polícia Militar, agentes receberam denúncias da chegada de uma grande quantidade de drogas no bairro Balneário e foram até o local.





Ao chegarem, encontraram três homens próximos de um veículo e fizeram a abordagem. Nesse momento, um dos indivíduos fugiu. O material apreendido e os dois suspeitos foram levados até a 126°Delegacia Legal (Saquarema), onde o caso foi registrado e será investigado.