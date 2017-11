Mãe e filha morrem em acidente de carro na Região dos Lagos

Mãe e filha morreram em um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão na RJ-106 na noite de domingo. A tragédia aconteceu na altura da Serra do Mato, no km 47, divisa dos municípios de Maricá e Saquarema.





De acordo com informações, o motorista de um Gol, que estava com a família, teria perdido o controle do veículo e colidiu com a lateral de um caminhão de combustíveis. Adriana de Freitas Henrique, de 36 anos, e Maria Eduarda de Freitas Henrique da Silva, de 10, morreram na hora e o pai ficou ferido.





Os quatro ocupantes do caminhão não se feriram. O caso foi registrado na 124° DP (Saquarema). Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.