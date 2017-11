Conferência mobiliza cultura em São Pedro D'Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura, vai promover na próxima quinta-feira (23) a 2ª Conferência Municipal de Cultura. O evento acontecerá no Cine Estação, das 14h às 17h, e terá como tema “A importância do Plano Municipal de Cultura nas Políticas Públicas de São Pedro da Aldeia”. Uma palestra será ministrada pelo Secretário de Cultura de Cabo Frio, Ricardo Chopinho.





A secretária adjunta de Cultura, Edlúcia Marques, falou sobre o objetivo do evento. “A segunda Conferência Municipal de Saúde tem como objetivo principal a aprovação do Plano Municipal de Cultura, que tem como foco as políticas públicas para os artistas aldeenses. Nossa cultura local é rica em hábitos e saberes, então precisamos dar oportunidade de crescimento econômico e social a todos, consolidando, assim, um compromisso com o segmento”, afirmou.





O tema central da 2ª Conferência aldeense foi dividido em seis eixos temáticos: “Cultura e cidadania”, “Cultura, diversidade, patrimônio e memória”, “Cultura, educação e juventude”, “Cultura e desenvolvimento sustentável”, “Gestão da cultura” e “Financiamento da cultura”. A iniciativa contará com a participação do Conselho Municipal de Cultura e dos Conselhos Municipais da Baixada Litorânea. Em preparação ao evento, a Secretaria Ajunta realizou em agosto deste ano quatro encontros do Fórum Municipal de Cultura para alinhar diretrizes para os próximos 10 anos de políticas públicas voltadas ao tema. A ação contou com representação de todos os segmentos artísticos do município.





O Cine Estação está localizado na Avenida Francisco Santos Silva, no Centro da cidade, ao lado da Guarda Municipal.