Obras em série deverão melhorar a orla de Maricá

Uma série de obras de melhorias na Barra de Maricá vão transformar a região e algumas intervenções devem ser concluídas ainda em 2017. Além do calçadão da Avenida João Saldanha e da rotatória na junção com a Avenida Prefeito Ivan Mundim, as mudanças incluem macrodrenagem, urbanização e contenção contra ressacas na orla da praia.





O secretário de Obras, Renato Machado, visitou as intervenções no bairro e acompanhou o andamento dos trabalhos na obra de enrocamento, que é a construção de um muro de contenção feito com brita, com quatro metros de profundidade.





Segundo o secretário, o intuito é impedir que futuras ressacas do mar atinjam as ruas e as casas na beira da praia. A orla vem sendo revitalizada com melhoras na pavimentação, drenagem e colocação de meio fio.





Outra grande e importante intervenção é a execução da macrodrenagem que vem sendo feita entre as ruas 10 e 11, também próximo à orla. Homens e máquinas estão nivelando o trecho da Avenida Lirotânea, que antes tinham uma altura irregular. No solo está sendo colocada a pedra chamada de ‘rachão’, que ajuda a filtrar e facilita a drenagem da água das chuvas para dentro da terra e impede possíveis alagamentos. Após esta intervenção, será feita a pavimentação de toda a extensão da Avenida Litorânea, entre as ruas Um e João Frejat (antiga 13). Todas deverão ser concluídas até dezembro.





A construção do calçadão na Avenida João Saldanha avança. A parte já estruturada entre as ruas Zero e Um recebeu concreto e entrou na fase de acabamentos. No local, que receberá intervenções de paisagismo, também está sendo construída uma grande ciclovia.