Bando assalta supermercado de Cabo Frio

Funcionários e clientes foram feitos reféns durante um assalto a uma rede de supermercado de Cabo Frio, na madrugada de sexta-feira (10).





De acordo com a delegada, Andressa Mantel, titular da 126ªDP (Cabo Frio), seis suspeitos de praticar o crime, já são procurados pela polícia. As imagens do circuito interno de segurança ajudaram na identificação dos criminosos.





"As vítimas foram rendidas pelos assaltantes e levadas para o depósito durante o roubo. Ainda estamos contabilizando o prejuízo, mas foram levados aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets", contou a delegada.





Segundo uma vítima, que preferiu não se identificar, dois homens estavam na porta do supermercado enquanto outros quatro levavam as mercadorias. De acordo com ele, pelo menos quatro carrinhos de compras foram levados pelos assaltantes.