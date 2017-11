Saquarema inicia agendamento diário de mamografias

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou o agendamento diário de mamografias na Clínica da Mulher. A partir de agora, as pacientes que precisarem do exame devem se encaminhar à Clínica da Mulher, de segunda a sexta-feira, das 07 às 16 horas e fazer a marcação.





Para que o agendamento seja realizado, as pacientes devem levar o pedido médico, cartão do SUS, RG (identidade) e comprovante de residência. A Clínica da Mulher funciona na Avenida Saquarema, 3557, no bairro Porto da Roça.





Com esta ação, a Prefeitura de Saquarema busca reduzir a demanda existente no município, além de aumentar o número de exames realizados na cidade, atuando de forma preventiva no combate ao câncer de mama, o mais comum entre as mulheres no Brasil, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer – INCA.