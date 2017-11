Via Lagos é avaliada como melhor rodovia do Estado do Rio

Um marco na segurança da rodovia é a implantação da divisória metálica entre as pistas que reduziu 87% no índice de vítimas fatais e de 69% de acidentes graves

Pelo terceiro ano consecutivo, a Rodovia dos Lagos (RJ-124) se destaca na avaliação da Pesquisa CNT de Rodovias 2017, divulgada nesta terça-feira (07/11) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). A via administrada pela CCR ViaLagos foi novamente a única, dentre todas as rodovias que cortam o Estado do Rio de Janeiro, com o status “ótimo” em todos os quesitos avaliados: Estado Geral, Pavimento, Sinalização e Geometria.





“Os constantes investimentos da CCR ViaLagos na melhoria da infraestrutura da rodovia proporcionaram esse grande destaque na classificação da Pesquisa CNT 2017, o que nos enche de orgulho e reforça o nosso compromisso em oferecer segurança, fluidez e conforto aos nossos usuários, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que atuamos”, comemora Marcio Roberto, diretor-presidente da CCR ViaLagos.





Um marco na segurança da rodovia é a implantação da divisória metálica entre as pistas e os números confirmam a importância do investimento: redução de 87% no índice de vítimas fatais e de 69% de acidentes graves, entre janeiro e outubro desse ano em comparação ao período anterior à obra.





Investir em infraestrutura é vital para o crescimento econômico do pais. É o que acredita 76% dos brasileiros, conforme aponta a pesquisa global do IPSOS Mori - Social Research Institute, uma das maiores empresas de pesquisa e inteligência de mercado do mundo. Desde o início da concessão, a CCR ViaLagos investiu R$ 458 milhões em ampliação, modernização, conservação e monitoramento da RJ-124, proporcionando mais segurança e conforto aos usuários, e contribuindo com o crescimento significativo da economia regional, principalmente nos setores de serviços, turismo e imobiliário.