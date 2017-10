Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove 'Sábado com Arte'

Evento acontece na Casa do Artesão, com várias atividades





A Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove, hoje, a quarta edição do “Sábado com arte”, a partir das 16h. O evento é organizado pela Casa do Artesão da cidade, e tem como tema "Mamãe Saudável, Criança Feliz". Na programação, aula de zumba, brechó solidário, sebo, comida vegana, poesia, música, artesanato e dança, além de área recreativa para as crianças.





“A ideia do ‘Sábado com arte’ é movimentar a Casa do Artesão pelo menos um sábado ao mês e transformar o local num espaço multiartes. Nós temos um tema específico a cada edição e, nesse mês, a programação é voltada às crianças e mulheres”, explicou a coordenadora da Secretaria Adjunta de Cultura, Gabriela Chaffin..





O sarau de poesia contará com apresentações de Roberto Amorim, Vera Lilian, Lindberg Albuquerque e Jorge Fernando. As apresentações de dança ficam a cargo do grupo Angatu e de Luciana Viana. Já o aulão de zumba para mães e filhos será conduzido pela professora Núbia.







A Casa do Artesão está localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, no centro da cidade.