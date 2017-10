Arraial do Cabo recebe atletas para um dos principais circuitos de 'trail' do país

Arraial do Cabo recebe a APTR Series no próximo dia 25 de novembro, considerado um dos principais circuitos de trail do run do Brasil. Na edição 2017, as provas serão divididas em 5 categorias: ultra de 45K, 25K, 12K, 6K e kids. A largada da prova acontece na Praia Grande, um dos locais mais procurados por moradores e turistas. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.

O circuito é conhecido por acontecer em meio as belezas naturais da Capital do Mergulho, proporcionando aos participantes não apenas a sensação de estar em uma corrida, mas também de poder estar em contato direto com a natureza. "Arraial do Cabo e os amantes do trail run desenvolveram uma forte relação. A cidade, com sua rede hoteleira e seus moradores, sempre recebeu muito bem os corredores. Então nada mais justo do que promover neste belíssimo cenário um evento de corrida com distâncias sob medida para cada membro da família", diz Adevan Pereira, idealizador da APTR Series.

A arena para a realização do evento será montada na Praia Grande, com entrega dos kites na sexta-feira (24), entre 16h e 21h. Um congresso técnico será ministrado para os atletas na mesma data, com local a ser divulgado pela organização da prova. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site http://www.aptrailrun.com.br/etapa/aptr-arraial-do-cabo .

A APTR Series existe desde 2012 e leva a aventura do trail run a vários lugares do Brasil, como Vale das Videiras (Petrópolis-RJ), Ilha Grande (Mangaratiba-RJ), Parque do Itacolomi (Ouro Preto-MG) e Mato Limpo (Rio Preto-MG). A preocupação com o atleta, com o meio ambiente, com as moradores e empreendedores locais faz do evento uma ferramenta de promoção de qualidade de vida e de desenvolvimento da economia local.