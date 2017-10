Jovem é encontrado carbonizado em Saquarema

Um jovem foi assassinado e carbonizado por traficantes, na manhã desta quinta - feira (26) em Saquarema. O corpo de Wellerson Santos de 20 anos, foi encontrado na Estrada dos Eucaliptos, no bairro do Jardim Ipitangas.





De acordo com a Polícia Militar, a vítima não tinha envolvimento com a criminalidade. "Contamos com a população que nos ajudem dando informações através do telefone do disque denúncia (2643-0190) para que possamos identificar o autor do crime" Declarou um militar.





O caso foi registrado na 124ªDP (Saquarema) onde está sendo investigado. O Wellerson foi enterrado ontem às 11h da manhã, no cemitério de Araruama. Já em Bacaxá, a polícia militar localizou um homem de 40 anos, acusado de ter estuprado e roubado uma empresária.