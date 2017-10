Homem acusado de envolvimento na morte de PM é preso em Cabo Frio

Um homem identificado como Wellington da Silva Santos, de 23 anos, foi preso na Rua Doutor Cardoso da Fonseca, no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio, na última quarta-feira (25), sob acusação de envolvimento na morte de um PM da UPP de Vila Kennedy, no Rio, em fevereiro de 2015.





O PM Leandro da Silva Carvalho, de 34 anos, foi assassinado e teve o corpo incendiado no porta-malas do próprio veículo, na Estrada da Integração, por criminosos que faziam parte do tráfico da Estradinha, no bairro Porto do Carro.





Ele é o terceiro envolvido no crime que já foi preso. A primeira prisão foi de um jovem de 20 anos que ocorreu uma semana depois do homicídio. Já no mês seguinte, um menor de 17 anos foi apreendido em Casimiro de Abreu por envolvimento no crime.