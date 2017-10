Padrasto é preso por estuprar enteadas de 9 e 13 anos em Araruama

Um homem de 58 anos foi preso por estuprar as próprias enteadas de apenas 9 e 13 anos de idade, nesta última quarta-feira (25), no bairro de São Vicente, em Araruama.





De acordo com o relato da mãe das meninas, que preferiu não se identificar, ela flagrou ao chegar em casa, o acusado sem roupa, deitado na cama, acariciando as partes íntimas das duas irmãs. A mulher acionou os policiais do 25ºBPM (Cabo Frio), que chegaram rapidamente ao local e o prenderam em flagrante.





O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama) onde ele aguarda a transferência para o sistema prisional. Segundo ainda policiais, foi constatado que o homem é reincidente no crime de estupro de vulnerável e já cumpriu pena por dois anos.