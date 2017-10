Justiça determina licitação para uso de quiosques em Rio das Ostras

Uma decisão da Justiça, acatando pedido do Ministério Público, obriga o Município de Rio das Ostras a realizar a licitação para o uso dos quiosques estabelecidos em toda a cidade. Como em 2015 a antiga gestão não tomou as medidas cabíveis, a Justiça decidiu fazer valer a decisão e exigiu que sejam apresentadas as medidas tomadas para a licitação.





Para cumprir as exigências, a atual administração iniciou um estudo para dar início ao processo licitatório. “Uma equipe da Secretaria de Obras começou a avaliação de todos os quiosques construídos na orla para saber o real valor de cada unidade para poder dar início a licitação. Depois de terminado o estudo, será iniciada a elaboração do edital para a realização do processo licitatório”, explicou o procurador-geral do município, Renato Vasconcellos.