Homem é preso com 12 kg de maconha na BR-101 em Rio Bonito

Um passageiro de um táxi foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com uma carga de drogas, durante uma fiscalização, na tarde da última terça-feira (24) na BR-101, em Rio Bonito.





Os agentes da PRF faziam uma blitz, quando suspeitaram do ocupante de um táxi e resolveram abordá-lo. Ao realizarem uma consulta nos sistemas de Segurança Pública, verificaram que o passageiro possuía diversos antecedentes criminais, já tendo cumprido pena.





Entretanto, durante a abordagem, num movimento rápido, o passageiro embarcou no táxi e iniciou uma fuga em alta velocidade. Enquanto fugia, o homem jogou uma bolsa pela janela e sem sucesso, acabou sendo alcançado pelos policiais. Na bolsa, foram encontrados diversos tabletes de maconha, com 12 quilos da droga. Além disso, também foram encontradas sete doses de ácido lisérgico (LSD).





De ainda acordo com os policiais, o suspeito, seguia da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, com destino a Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, onde abasteceria comunidades da região.





Um policial sofreu ferimentos leves no momento em que o suspeito fugiu com o táxi. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Bonito, onde foi medicado e liberado em seguida. O caso foi registrado na 119ª DP (Rio Bonito), onde o homem foi indiciado por tráfico de entorpecentes, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. A ação faz parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado.