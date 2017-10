Instrutor de projeto educacional de São Pedro é novo campeão brasileiro de boxe

O instrutor voluntário do projeto “Esporte na Escola”, da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, Brayann Ribeiro, conquistou o cinturão de novo campeão brasileiro de boxe, na categoria super médios. O título foi concedido pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) durante o Pro Mix Fight, realizado na WRT Escola de Boxe Bombardeio, no bairro Campo Redondo. Contando com o apoio da Secretaria de Educação, o evento promoveu lutas nas modalidades boxe olímpico, profissional, MMA e Muay Thai.





Brayann Ribeiro, de 22 anos, conquistou o título brasileiro, na categoria super médios, que estava vago. A luta com o adversário, Luiz Carlos de Almeida, se estendeu até o décimo round. Morador de São Pedro da Aldeia, o campeão dá aulas de boxe na Escola Municipal Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães, no bairro Fluminense, todas as quartas-feiras, das 10h às 11h e das 15h às 16h.





O atleta falou sobre a conquista. “Foi muito bom ganhar e ter o prazer enorme de trazê-lo para cidade. Eu estava ranqueado nacionalmente na organização profissional, o título estava vago e fui autorizado a disputá-lo. Foram cinco lutas e cinco vitórias”, declarou.