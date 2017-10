Campanha contra a raiva imuniza mais de vinte mil cães e gatos em Cabo Frio

A Superintendência de Vigilância Ambiental de Cabo Frio imunizou mais de 21 mil cães e gatos na campanha de vacinação contra a raiva animal realizada no último sábado. O número corresponde a 75,86% da população canina e felina do município e representa o dobro de bichinhos vacinados no ano passado, quando 11 mil animais foram vacinados.





A ação do órgão continua até as doses acabarem. A meta da campanha é atingir 80% dos animais e para isso, 28 mil doses foram disponibilizadas em 34 postos de vacinação. A partir de hoje, os donos podem levar seus animais na sede da Superintendência de Vigilância Ambiental, localizada na Rua Índia, 40A, no bairro Jardim Caiçara. A imunização é destinada aos animais a partir de três meses de vida e não é necessária a apresentação do cartão de vacinação do pet. Um comprovante será entregue no ato da vacina.





A raiva é uma doença viral e pode ser transmitida ao homem por mordida, lambida ou arranhão de um animal infectado. Ela é transmissível, principalmente, por animais silvestres, como morcegos, gambás e macacos, que contaminam cachorros, gatos e humanos de forma acidental.