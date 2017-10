Trânsito modificado em São Cristóvão amanhã

A partir desta segunda-feira (9), motoristas que costumam trafegar pelo bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, devem ficar atentos. O trânsito nas proximidades da Praça Alfredo Castro (onde fica o ponto final de ônibus) sofrerá alterações: a Rua Francisco Vasconcelos, por onde os ônibus da Auto Viação Salineira passam quando seguem em direção à praça, deixará de ser mão dupla e terá estacionamento permitido somente em um lado da via.

Segundo o diretor de Trânsito, Leonardo Timóteo, a alteração foi solicitada pela Associação de Moradores à Guarda Municipal durante uma reunião, e repassada ao setor de Engenharia para estudo de viabilidade.

“Após análise, os técnicos constataram que a demanda era legítima, já que neste trecho, entre as ruas Expedicionários da Pátria e Marquês de Olinda, existe um grande fluxo de veículos pesados que se agrava ainda mais com o estacionamento liberado dos lados da rua. Por isso, a partir de segunda-feira, o trânsito será permitido somente no sentido Expedicionários da Pátria - praça de São Cristóvão, e o estacionamento será proibido à direita de quem entra nesta rua, dando mais fluidez ao trânsito”, explicou Timóteo, lembrando que a Guarda Municipal já está providenciando a implantação das placas indicando as novas proibições. A alteração será em caráter permanente.