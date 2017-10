Prefeitura de São Pedro realiza mais uma edição da Olimpíada Municipal de Matemática

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Educação, realizou a segunda edição da Olimpíada Municipal de Matemática. Realizado na Escola Municipal Professora Dulcinda Jotta Mendes, no bairro São João, o evento ofereceu uma manhã de muita animação e aprendizado. Ao todo, 12 escolas da rede municipal, com turmas do 6º ao 9º ano,participaram da Olimpíada. A equipe da E. M. Maria da Glória Santos Motta, no bairro Praia Linda, ganhou a competição com 1.153 pontos. A segunda colocação ficou com a E. M. Luiza Terra de Andrade, do Campo Redondo, com 854 pontos.Já a E. Mz. Paineira, do Balneário, garantiu a terceira colocação com 841 pontos.





Os estudantes participaram de diversos jogos matemáticos, desafios de lógica e cálculos, que foram avaliados por uma mesa de jurados. O júri foi composto pelo coordenador de Projetos Esportivos da SEMED, Fausto Vaz, pelas coordenadoras de Supervisão Pedagógica, Cristiane Vasconcellos, de Saúde Preventiva, Maria Regina da Silveira, e de Conselhos Escolares, Josenita Torres, além da digitadora do Centro de Formação Continuada Professora Ismênia Trindade dos Santos, Loraine Carvalho.