Acusado de tráfico morre em Cabo Frio

Um homem identificado apenas como Grandão morreu depois de uma troca de tiros com policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) na noite de anteontem, na comunidade da Rainha da Sucata, bairro Monte Alegre, em Cabo Frio.





Os policiais militares foram ao local para checar denúncia sobre a presença de homens armados na Avenida Central. Ao avistar a viatura, um grupo de homens atirou contra o veículo da PM, dando início a uma troca de tiros. Grandão foi alvejado e morreu no local.





Os outros criminosos fugiram. Junto ao corpo do suspeito, foi encontrada uma pistola 9mm e um saco contendo 355 cápsulas de cocaína, 45 trouxinhas de maconha e dinheiro. No bolso, havia um carregador de pistola municiado e um celular. A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio) e o corpo encaminhado para o IML de Araruama.





Unamar - Os policiais do 25ºBPM também frustraram a distribuição de drogas em Unamar, segundo distrito de Cabo frio. Na Rua Goiás, foram apreendidos 2kg de maconha, outras 93 trouxinhas da mesma droga, 88 cápsulas de cocaína, 2 mil cápsulas vazias para endolação, dois cadernos de anotações e R$300. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio).

Rio das Ostras - Um homem de 43 anos foi detido com uma pistola, 1,4 kg de maconha, 2,4 kg de cocaína, munição e cadernos com anotações do tráfico, no bairro Casa Grande. O caso foi registrado na 128ªDP (Rio das Ostras).