Guarda de Arraial do Cabo inicia inscrição para o Projeto Guarda Mirim em outubro

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Guarda Municipal, inicia no próximo dia 02 de outubro, o processo de pré inscrição para o Projeto Guarda Mirim, bastante procurado por pais de alunos do município. O projeto, que atende estudantes de escolas públicas municipais com idades entre 8 e 14 anos, é realizado na sede da Secretaria de Segurança Pública, que fica na entrada da cidade. Ao todo serão 100 vagas, divididas em quatro turmas de 25 alunos, com aulas as terças e quintas-feiras.





Para participar do processo de seleção, os responsáveis pelos alunos devem comparecer à Secretaria, na Avenida General Bruno Martins, na Villa Industrial, até o dia 16 de outubro com os seguintes documentos: Identidade e CPF do responsável, comprovante de residência, certidão de nascimento do aluno, uma foto 3x4, declaração de matricula escolar no ano letivo de 2017 e boletim escolar do ano corrente.

O objetivo da Guarda Mirim é trabalhar a formação de valores dos estudantes, além de aproxima-los da Guarda Municipal e o convívio em equipe. Os participantes contarão com aulas de Ética e Cidadania, Ordem Unida e Educação no Trânsito.