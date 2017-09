‘Bibi Perigosa’ visita Cabo Frio

A atriz Juliana Paes, estrela da novela “A Força do Querer”, de Glória Peres, desembarcou em Cabo Frio para gravação de sequências da novela das 21h, da TV Globo. A novela é um dos maiores fenômenos de audiência dos últimos tempos e está chegando à reta final. As gravações aconteceram no pier da passagem, no Largo de São Benedito e em uma casa do condomínio Ilha do Anjo.



O Largo de São Benedito, no coração do bucólico bairro Passagem, com seus casarios de época, praça e a Igreja histórica de São Benedito, virou o centro da cidadezinha, no Nordeste, para onde Bibi escapa. As gravações movimentaram um grande aparato e contaram, inclusive, com a participação de figurantes locais.

Esta é a segunda vez que a produção de “A Força do Querer” grava em Cabo Frio. A “Cabana do pescador”, na Praia do Peró, também já serviram de locação no início da trama. O local se transformou na casa de praia onde Ruy (Fiuk) escondeu Ritinha (Isis Valverde).

A secretária de turismo de Cabo Frio, Fabíola Bleicker, comemorou o retorno da equipe à cidade. “A divulgação espontânea em rede nacional, em horário nobre, sem custos para os cofres públicos, vai incrementar o turismo”, comemorou.