Araruama realiza campanha de multivacinação

A Campanha Nacional de Multivacinação 2017 do Ministério da Saúde, que tem como objetivo a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos de idade, seguirá até o dia 22 de setembro , em Araruama.





Esta estratégia busca resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância como na adolescência, visando melhorar as coberturas vacinais e assim manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis no Brasil.





Hoje (16) será realiza o Dia D, das 9 às 16h, nos Posto Fazendinha, Mataruna, Morro Grande, Iguabinha, Paracatu, São Vicente, Aurora, Boa Vista, Itatiquara, Ponte dos Leites, Praia Seca, Sobradinho e CIMI.