Cabo Frio recebe terceira etapa do Circuito Pena Little Monster de Surf

A Praia do Forte recebe nesse fim de semana a terceira e última etapa do Circuito Pena Little Monster 2017. A competição é válida pelo Circuito Pro Junior da Associação Brasileira de Surf Profissional (ABRASAP). As eliminatórias já começaram ontem (15), e vai até amanhã (17) a partir das 8h , onde serão conhecidos os campeões de cada categoria.





O evento acontece pela primeira vez na região Sudeste. O circuito 2017 do Pena Little Monster foi iniciado no Ceará e a segunda etapa aconteceu na Bahia. A etapa final do Pena Little Monster 2017 será realizada na Praia do Forte, com apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, que disponibilizou tendas e banheiros químicos. Uma das novidades é que a competição será transmitida ao vivo pelo site www.pena.com.br.





Um dos atrativos oferecidos pela cidade para atletas e expectadores é o Museu do Surf, que este mês deve atingir o número de cem mil visitantes, sendo um dos pontos turísticos mais frequentados da região. Além é claro, de desfrutar do mar da Praia do Forte, que é um cenário paradisíaco e propício para a prática esportiva.





Para a secretária de turismo, Fabíola Bleicker, a nova geração do surf que será coroada em Cabo Frio terá a oportunidade de conhecer um dos berços do surf brasileiro:





“O Circuito Pena Little Monster de Surf está sendo realizado pela primeira vez na Região Sudeste e não poderia deixar de ser em Cabo Frio, porque a cidade é berço de uma geração que ajudou a projetar o surfe para o Brasil. Não tenho dúvidas de que Cabo Frio inspirou e influenciou na formação da “Brazilian Storm”, geração que tem conquistado as principais ondas do mundo, já que um dos primeiros destaques brasileiros no circuito internacional foi o cabo-friense Victor Ribas”, destaca ela.