Duas pessoas são baleadas em Cabo Frio

Duas pessoas foram baleadas, entre elas um cabeleireiro, em diferentes bairros de Cabo Frio, na manhã de ontem (15).





No distrito de Tamoios, um homem foi atingido no braço, quando tentava assaltar uma van, próximo ao condomínio Verão Vermelho.De acordo com testemunhas, o acusado abordava os passageiros do transporte coletivo, quando uma pessoa, ainda não identificada, do lado de fora do veículo percebeu toda a ação do criminoso e disparou contra ele.





Socorrido por uma Equipe do Corpo de Bombeiros, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.Já pelo centro da cidade cabofriense, um cabeleireiro também foi baleado na Avenida Julia Kubstcheck, próximo à rodoviária.







Segundo testemunhas, um carro cinza passou atirando contra a vitima, que foi atingido por dois disparos no tórax e socorrido por pessoas no local, que usaram um táxi para levá-lo à Unidade de Pronto Atendimento, no Parque Burle, e, em seguida, transferido para o Hospital Santa Izabel, em Passagem.







Os casos foram registrados na 126ª DP (Cabo Frio) onde serão investigadas e o estado de saúde das vitimas não foram divulgados.