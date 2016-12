Prejuízo de R$ 235 mil no tráfico

22/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

O fuzil apreendido pela polícia é usado pelas principais forças militares de vários países Foto: Divulgação

Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) conjuntamente com equipes do 32ºBPM (Macaé) realizaram uma operação que resultou em um saldo de três presos e na apreensão de um fuzil russo AK 47, avaliado em R$ 50 mil, além de uma grande quantidade de drogas, que dariam aos traficantes um lucro de 185 mil. A ocorrência aconteceu na comunidade de Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio.

A ocorrência começou no inicio da madrugada da última quarta-feira, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, quando um veículo foi abordado em um patrulhamento de rotina, e policiais do 32º BPM, na verificação, constataram que o carro era roubado.

De acordo com os policiais, os dois homens que estavam no coletivo contaram que estavam em uma casa em Unamar, em Cabo Frio, com outros dois comparsas. O 25º BPM foi acionado e mandou uma equipe ao o local, na Travessa da Amizade, na Rua das Lontras. Na chegada, os PMs foram recebidos a tiros pelos criminosos, que tentaram fugir, pulando o muro dos fundos. Um deles foi detido.

Na residência, a PM encontrou um outro automóvel roubado, um colete balístico e um fuzil AK 47 avaliado em R$ 50 mil, com carregadores e munições. Os três presos foram encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio) e atuados por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Fuzil - O fuzil russo AK-47 é uma das armas mais bem sucedidas e a de mais ampla utilização entre todos os tipos já produzidos. Tanto ele como seu sucessor, o AKM, são utilizados em todo o mundo, por forças militares e também por grupos terroristas.

Seu projeto é basicamente uma combinação de elementos já existentes em outros fuzis, principalmente o modelo MP43/44, desenvolvido pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, tendo sido aceito pelo Exército Vermelho em 1947, com cartuchos calibre 7.62 mm. Estava criado o famoso AK-47 (Automatov Kalashnikov) ainda hoje conhecido também pelo sobrenome de seu idealizador, Mikhail Kalashnikov. Alcança 90 tiros por minuto, pois seu carregador comporta 30 cartuchos.

Em outra ocorrência, um homem foi preso por policiais do 25º BPM em uma praça no Centro de Cabo Frio, com 1.310 cápsulas de cocaína, de R$ 50,00. Se vendesse todas, o acusado conseguiria R$ 65 mil. Uma denúncia anônima levou policiais a flagrarem um encontro entre motoristas de dois veículos - um deles estava com a droga.

O material teria partido do Complexo da Mangueira, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, para abastecer as comunidades da Região dos Lagos.

Conexão - Os dois acusados foram encaminhados à 126ªDP (Cabo Frio) e autuado por tráfico de drogas.