Presos 2 ladrões de joalheria

21/12/2016 às 07:45h Enviado por: Samuel Castro

Os policiais da distrital de Saquarema recebem apoio de outros órgãos especializadas da polícia Foto: Divulgação

Policiais Civis da 124ªDP (Saquarema) realizaram uma operação, na manhã de ontem, para cumprir mandatos de prisão em aberto, contra criminosos que assaltaram uma joalheria em Saquarema.



Com apoio da Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia de Roubos e Furtos de Autos (DRFA) e Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil, os policiais da 124ª DP realizaram a operação para prender os criminosos de posse de mandado expedido pela Primeira Vara Criminal de Saquarema. Eles encontraram Guilherme Fernandes Lino da Silva e Edílson Inácio da Silva, no Morro da Providencia, no bairro de São Cristóvão, no centro do Rio de Janeiro, com parte da mercadoria furtada.

Segundo as investigações, que contaram também com o auxílio do Centro de Monitoramento da Guarda Municipal de Saquarema, os dois presos, juntamente com um terceiro homem ainda não identificado, chegaram à noite a cidade de Saquarema e arrombaram com golpes de marretas um muro lateral da joalheria e roubaram trezentos e oitenta relógios e diversos anéis e pingentes de ouro, no valor de aproximadamente 100 mil reais.

O crime aconteceu no centro de Bacaxá , quando a Joalheria Ribeiro foi arrombada na madrugada do dia 11 de dezembro.

Os presos já possuíam anotações criminais de furto a estabelecimento comercial e integram quadrilha que pratica a modalidade em outras cidades do interior.