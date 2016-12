Dupla de motoqueiros fura blitz e sofre acidente na Rodovia RJ-106

21/12/2016 às 07:25h Enviado por: Samuel Castro

Os policiais militares do batalhão de Cabo Frio faziam a blitz e perseguiram os motoqueiros, que bateram em outra viatura da PM Foto: Divulgação

Uma blitz na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) na altura de Araruama, realizada por policiais do 25º BPM (Cabo Frio) terminou em uma perseguição e acidente com dois homens que ocupavam uma moto, na noite de ontem. A perseguição começou quando os motoqueiros tentaram fugir.



Na fuga, os policiais militares, pelo rádio, pediram reforço à outra viatura para bloquear a rodovia para capturar a dupla. Os motociclistas bateram de frente com veiculo da policia. Ambos foram levados para o Hospital Municipal da cidade, mas o estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Pedaços da moto e do carro ficaram espalhados pela pista e o barulho atraiu muitos curiosos até a beira da orla. Segundo o Delegado Luiz Henrique da 118º DP (Araruama), foi constatado no sistema, que um deles tinha varias passagens pela justiça por crimes de furto.

Em Cabo Frio, Dois homens foram presos na noite da última segunda-feira, com 200 papelotes de cocaína, outras 278 cápsulas da mesma droga, dois pés de maconha, 75 buchas da erva, além de munições de revólver 38 e celular. De acordo com policiais militares do 25º BPM, eles foram encontrados numa casa na Rua da Orquídea, no Parque Riviera Dois, no Jardim Esperança, através de denúncias anônimas, informando que o local servia de deposito para o tráfico de drogas. Encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio), os dois foram autuados por tráfico.

Já em São Pedro da Aldeia, um menor de apenas 17 anos de idade foi apreendido com 34 papelotes de cocaína, 18 cápsulas da mesma droga, uma pedra de crack, um revólver calibre 38 municiado e uma pistola calibre 380. A apreensão foi realizada durante um patrulhamento de rotina, no Pontilhão, quando a PM avistou o adolescente tentando fugir ao perceber a presença policial. Detido na Travessa Francisco Viana, ele foi encaminhado para a 125ªDP (São Pedro da Aldeia) onde a ocorrência foi registrada e o menor apreendido.