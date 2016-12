Moda-praia vence a crise

21/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Um shopping a céu aberto, Rua dos Biquínis recebe 30 mil pessoas por dia durante dias de verão Foto: Divulgação

Por Cynthia Fonseca

Verdadeiro shopping a céu aberto, a Rua dos Biquínis, no bairro da Gamboa, em Cabo Frio, é conhecida internacionalmente como a maior rede de moda-praia da América Latina. Segundo o presidente interino do polo, Sílvio César Rodrigues, apesar da crise, a expectativa para 2017 é de crescimento, com aumento de vendas e geração de empregos.



“A expectativa é boa, pois a Rua dos Biquínis lança tendência, ou seja, tudo o que as pessoas irão vestir nas praias, passa primeiro por aqui”, explica Sílvio.

São cerca de 150 lojas, com estruturas variadas, que vão desde produções próprias -com ‘fábricas’ empregando até 150 pessoas -a lojas de alta costura, passando por acessórios, artesanato, moda fitness, bares e restaurantes. Um dos motivos que levam ao sucesso do polo é o funcionamento em todos os dias, durante o ano inteiro, sem exceção. Somente os horários variam, sendo divididos em alta temporada (dezembro a março, das 8h a meia-noite) ou baixa temporada (abril a novembro, das 9h às 21h).

De acordo com Sílvio, o maior movimento acontece entre os dias 27 de dezembro e 10 de janeiro, com média de 30 mil pessoas visitando o local diariamente. “Além de lançar moda e tendência, a Rua dos Biquínis sempre tem o retorno da clientela devido aos preços muito baixos”, avalia. São mais de 5 milhões de peças fabricadas e comercializadas anualmente, com suporte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Sebrae-RJ.

Um negócio em expansão iniciado há 35 anos na cidade

Existente há 35 anos, a Rua dos Biquínis começou com apenas 10 lojas numa rua um pouco a frente de onde ela hoje está localizada, a 200 metros da Ponte Feliciano Sodré. O “boom” veio no início dos anos 80, quando mais lojistas chegaram ao local e transformaram o polo em referência, não somente na Região dos Lagos, mas em todo o Brasil, com exposições de moda em vários estados.

Para chegar à Rua dos Biquínis, é possível ir à pé, de carro ou ônibus do centro da cidade ou fazer travessia gratuita do Canal do Itajuru em uma balsa. Mais informações podem ser obtidas no site www.guiaruadosbiquinis.com.br.