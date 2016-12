Polícia investiga ‘máfia’ do óleo

20/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Os policiais da delegacia de Casimiro de Abreu estão centralizando as todas as investigações Foto: Divulgação

A Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e com o apoio da 121ª DP (Casimiro de Abreu), realizou, no fim de semana, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e com a Petrobrás Transporte S.A. (Transpetro), uma ação conjunta em continuidade às investigações sobre furto de óleo cru nos dutos da Petrobras naquele município.



Na ação, foram apreendidos na cidade uma carreta tanque, e um carro de passeio, com três pessoas que furtavam combustível do oleoduto Osduc I – que liga os terminais de Cabiúnas (Tecab), em Macaé, e de Campos Elíseos (Tecam), em Duque de Caxias. O proprietário do caminhão e as outras duas pessoas foram conduzidos à 121ª DP, onde a ocorrência foi registrada. No local, técnicos da Transpetro atuaram imediatamente para conter possíveis danos ambientais. Segundo o Delegado Pablo Sartori, as investigações continuam em andamento para o mapeamento de uma quadrilha, que também atuaria nos estados vizinhos ao Rio de Janeiro.

Nota oficial - A Transpetro, através da Assessoria de Imprensa, divulgou nota oficial, informando que está colaborando com as investigações. Entre suas medidas, a empresa infrmou ainda que existe um telefone (0800 025 2160), que é um canal de comunicação disponibilizado para a comunidade fazer denúncias, tirar dúvidas ou enviar sugestões.