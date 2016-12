Servidores públicos fazem protestos para pedir o pagamento dos salários

20/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Prefeitura de Cabo Frio está sem efetuar pagamentos dos servidores desde o mês de setembro Foto: Divulgação

Com salários atrasados, funcionários da área de saúde, conselho tutelar e guardas municipais de Cabo Frio fizeram três diferentes manifestações durante o dia de ontem. Servidores do Posto de Atendimento Médico (PAM) de São Cristóvão cruzaram os braços e não fizeram atendimentos. Já os integrantes da Guarda Municipal fecharam a ponte Feliciano Sodré, no Centro, que é uma das principais vias de saída da cidade, causando engarrafamento. Já os conselheiros tutelares de Tamoios seguiram para manifesto na sede da prefeitura.



Saúde – Alguns funcionários do PAM São Cristóvão estão sem pagamento desde setembro. Em outros casos, eles não recebem o vale-transporte desde março. Ontem, em um protesto pacífico, eles abriram a unidade de saúde, mas não havia ninguém para atender os pacientes. Todos os servidores ficaram do lado de fora do posto de atendimento.

Guarda – No Centro, como já havia acontecido na semana passada, guardas municipais voltaram a fechar a ponte. Eles também estão sem receber os vencimentos desde outubro e a última parcela do 13º salário de 2015 e reivindicam melhores condições de trabalho. Com o fechamento da pista a cada 15 minutos com reabertura de apenas meia pista por cinco minutos, houve engarrafamento intenso no entorno do Largo Santo Antônio e Itajuru.

Conselho – Conselheiros tutelares de Tamoios foram recebidos, na tarde de ontem, pelo secretário municipal de Administração, Juliano Almeida, mas não conseguiram resolver o problema da falta de pagamento. Os conselheiros, que têm contrato de exclusividade com a Prefeitura e, por isso, não podem trabalhar em outro local, estão sem os vencimentos desde setembro.

Prefeitura – A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde informou que apenas o atendimento ambulatorial foi suspenso no PAM São Cristóvão. A nota esclarece, ainda, que a prefeitura está fazendo todos os esforços para colocar os salários em dia e que a Secretaria Municipal de Fazenda está montando cronograma de pagamento para pagar o mês de setembro sem privilegiar qualquer categoria.