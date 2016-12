Estudantes devem fazer a pré-matrícula online

20/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Matrículas disponíveis são para creches e escolas municipais Foto: Divulgação

A Prefeitura de Araruama iniciou a primeira fase do período de pré-matrícula para alunos com necessidades educacionais especiais que integrarão a rede municipal de ensino em 2017. As inscrições devem ser feitas através do site oficial (www.araruama.rj.gov.br) até o dia 23 de dezembro. A segunda fase terá início no dia 9 de janeiro, onde poderá ser feita a pré-matrícula dos demais alunos.



Segundo a secretária de Educação, Myriam Inêz, essa nova ferramenta garante a transparência no preenchimento das vagas disponíveis e proporciona mais eficácia no procedimento das matrículas. “A pré-matrícula online tem como finalidade dinamizar o processo de admissão de novos estudantes na rede municipal. Esta nova ferramenta vai facilitar o ingresso da população nas unidades educacionais através da internet, com o uso do computador, tablet ou celular. Tudo de forma muito simples e intuitiva”, contou.

Caso haja dúvidas durante o processo de inscrição, o interessado poderá consultar um manual explicativo clicando no link “Ajuda”.