Dupla é presa após assaltar residência em Araruama

19/12/2016 às 09:30h Enviado por: Laryssa Moura

Os acusados foram detidos em flagrante com joias e celulares Foto: Divulgação

Dois homens acabaram presos após serem flagrados por policiais militares, assaltando uma residência, no bairro do Parque Hotel, em Araruama, na noite do último sábado. Segundo os policiais militares, uma denúncia anônima levou a equipe até a Rua Alamis Lopes Pacheco, onde foram recebidos a tiros pelos acusados ao perceberam a chegada do veículo da PM ao local.

Detidos com joias e celulares dos moradores da residência, a dupla foi encaminhada a 118ªDP (Araruama), onde foram reconhecidos pelas vítimas. Os acusados foram encaminhados para uma unidade do sistema prisional.

E em continuidade às investigações do crime, a equipe de PM retornou ainda ao local da ocorrência na manhã de ontem onde, após buscas, e em meio ao mato e entulhos, encontrou sob uma pilha de pedra uma pistola de calibre 9mm, que seria pertencente aos presos.