Traficante é baleado após trocar tiros com Policiais em Armação dos Búzios.

19/12/2016 às 09:00h Enviado por: Laryssa Moura

Com o homem, a PM apreendeu um revólver com munições deflagradas e intactas, cocaína, maconha e um aparelho celular Foto: Divulgação

Um homem acabou morto após troca de tiros com policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio), em Armação dos Búzios, na madrugada de ontem.

Segundo os militares, eles foram checar uma denúncia anônima de que homens estariam vendendo drogas, na Rua da Madeireira, no bairro da Rasa quando, na aproximação do local, um homem correu em direção a um terreno baldio, sacou uma arma e atirou contra o veículo da polícia.

Os policiais revidaram ao ataque, e o homem acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Búzios mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, a PM apreendeu um revólver calibre 38 com capacidade para seis munições, sendo três deflagradas e as demais intactas, um sacolé de cocaína, duas buchas de maconha e um aparelho celular com mensagens de apologia ao crime.

A ocorrência foi registrada na 127ª DP (Armação dos Búzios), para onde o material apreendido também foi encaminhado.