Melhores da educação recebem homenagens na Câmara Municipal

18/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Alunos, professores e escolas receberam certificados e troféus Foto: Divulgação

Estudantes, professores e unidades de ensino que se destacaram no ano de 2016 foram homenageados pela Secretaria de Educação em cerimônia na Câmara Municipal de Rio das Ostras. Profissionais da Educação, alunos e escolas receberam certificações e troféus pelos bons desempenhos nas provas do Sistema de Avaliação Educacional de Rio das Ostras (Saero), no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e no Projeto Top 9 – Estudos Avançados.

“Com essa cerimônia, queremos mostrar o valor dos nossos estudantes e profissionais. Lembro aos alunos que, com o conhecimento adquirido, poderão desbravar os caminhos que desejam percorrer”, afirmou a secretária de Educação, Andréa Machado, durante a entrega dos prêmios. O coordenador de Formação e Acompanhamento Pedagógico da Secretaria de Educação, Mauricio Santana, destacou a importância das famílias nessas conquistas. “Esse é um dos eventos dos quais mais gosto de participar, já que mostra o resultado do trabalho desenvolvido com muita dedicação”, ressaltou.

Entre os alunos homenageados estava João Guilherme Pereira de Azevedo, da Escola Municipal Padre José Dilson Dórea. Primeiro colocado do Top 9 – Estudos Avançados, ele destacou o aprendizado alcançado no game educativo voltado para os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. “Com o Top 9, pude conciliar o estudo e os games, duas realidades que gosto. Fiquei ainda mais motivado e acredito que vou ter bons resultados nas provas de ingresso no Ensino Médio que realizei”, contou.