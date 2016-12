Apreendido com drogas no Campo Redondo

18/12/2016 às 09:00h Enviado por: Laryssa Moura

O menor, de apenas 13 anos, estava com maconha e cocaína Foto: Divulgação

Um adolescente de apenas 13 anos de idade foi apreendido em São Pedro da Aldeia, na última sexta-feira, por envolvimento ao tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas 20 sacolés de cocaína e 27 buchas de maconha.

Policiais Militares receberam uma denúncia que ele estaria invadindo diversas residências no bairro do Campo Redondo. Após uma busca autorizada pelos moradores do local, o menor foi encontrado perto de uma casa na Rua Leovegildo Gomes.

Encaminhado para a Central de Flagrantes 126ª DP (Cabo Frio) ele ficou apreendido. Segundo ainda os policiais, no sistema foi verificado que o mesmo já possuía passagens por fato análogo ao tráfico (posse e uso), desacato e ameaça.