Domingo nublado e chuvoso

18/12/2016 às 11:45h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação

Quem pretende curtir um sol neste domingo na Região dos Lagos, a notícia não é muito boa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que o dia de hoje seja de céu encoberto em cidades como Armação de Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio.

De acordo com o instituto, o domingo será encoberto com chuvisco, sendo que em Búzios os termômetros irão variar entre 22° e 25°C, e, em Arraial do Cabo e Cabo Frio, entre 23°C e 25°C.

Ainda de acordo com o Inmet, o tempo na região segue encoberto também amanhã e terça-feira (20) com chuviscos na cidade de Cabo Frio, com mínima de 24 e máxima de 25°C.

Os termômetros ficarão entre 24 e 25°C na segunda-feira, que será encoberta com chuva, nas demais cidades da região.

A terça-feira em Búzios e Arraial, de acordo com o instituto, também será encoberta com chuvisco, com mínima de 24° e máxima de 25°C.

Mudança de endereço - Os moradores de Unamar, em Tamoios, distrito de Cabo Frio, terão um novo endereço para atendimento da concessionária de água, a Prolagos, a partir desta segunda.

O novo endereço da concessionária fica na Avenida da Independência s/nº, lote 16, quadra 15, no Una Park Shopping.

Segundo a concessionária Prolagos, o motivo da mudança é que o novo ponto oferece mais conforto aos clientes. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.