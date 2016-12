Caminhão desgovernado invade uma loja no Centro

17/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

O motorista do caminhão afirmou que perdeu controle ao dormir Foto: Divulgação

Um caminhão invadiu a loja Alma Carioca, na madrugada de ontem, no Largo Santo Antônio, no Centro de Cabo Frio. Segundo testemunhas, ao chegar no local, o homem que conduzia o veiculo estava preso às ferragens.



Uma Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ajudar na remoção da vitima. Ele foi atendido e liberado ainda no local, e sofreu apenas uma fratura no joelho. O motorista contou que dormiu ao volante e acabou perdendo o controle do automóvel.

O proprietário da loja, Lucas Tanque, afirmou que teve prejuízo. “Perdi alguns produtos que estavam na vitrine, a porta de aço e o blindex”, relatou. O acidente, segundo ele, gerou um prejuízo de cerca de R$ 15 mil para o empresário. Segundo a Polícia Militar, o motorista foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio) onde foi realizado o registro da ocorrência. A PM informou que nestes casos, os motoristas devem entrar em acordo com a loja para discutir a forma de indenização em relação aos prejuízos causados.