Sem salários, coveiros e guardas fecham ponte

16/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os protestos aconteceram ontem e na noite de quarta-feira Foto: Divulgação

Para protestar contra a falta de pagamento dos salários, coveiros e guardas municipais de Cabo Frio interditaram, na manhã de ontem, as vias da ponte Feliciano Sodré, no centro da cidade, com objetivo de chamar a atenção das autoridades e da população para o problema. Os manifestantes reivindicaram o pagamento dos salários atrasados dos meses de outubro e novembro, além da primeira parcela do 13º salário, horas extras e férias.



Pneus queimados e galhos de árvores foram colocados nos trechos da ponte que dão acesso aos bairros do Peró e Jacaré. O protesto também aconteceu no mesmo local na noite de quarta-feira. Por conta da interdição das pistas, um grande congestionamento se formou na região. Através de nota oficial, a Prefeitura de Cabo Frio informou que a situação já está sendo normalizada e que o cronograma de pagamento já começou a ser feito em alguns órgãos.

Segundo a Prefeitura, o objetivo será fazer o pagamento gradual com os recursos que estão entrando nos cofres até que todos recebam o que tem direito.