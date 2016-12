Preso com a ‘mão na massa’

16/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

O homem que tentou roubar dinheiro do caixa eletrônico foi autuado na delegacia de São Pedro Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante, quando tentava arrombar um caixa eletrônico em São Pedro da Aldeia, na madrugada de ontem. Segundo policiais do 25ºBPM (Cabo Frio), uma denúncia anônima levou a equipe à Rua Doutor Antônio Alves, no centro da cidade, onde o caso ocorreu.



Ao chegarem ao local, os policiais não encontraram ninguém e sentiram um forte cheiro de queimado. Atrás do equipamento eletrônico 24 horas, foi encontrado um buraco, onde o suspeito estava escondido, com um maçarico nas mãos.

Com o suspeito, também haviam ferramentas que seriam usadas para ajudar na retirada do dinheiro. O homem acabou encaminhado à 125ªDP (São Pedro da Aldeia) onde foi constatado que ele possuía dois mandados de prisão em aberto. Ele foi autuado em flagrante.

Cabo Frio - Em Cabo Frio, um corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, no sítio do bairro Maria Joaquina, na noite da última quarta-feira. Segundo os policiais, a denúncia partiu de moradores, que descobriram o cadáver devido ao forte mau cheiro vindo do local. O caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio), onde será investigado.

Araruama - Já em Araruama, outro corpo foi encontrado na noite de quarta-feira. De acordo com PMs, a vítima aparentava ter entre 18 a 21 anos e possuía marcas de tiros em diferentes partes do corpo. O caso foi registrado na 118ªDP (Araruama) onde será investigado.