Polícia encontra corpo de homem enterrado em plena Praia do Forte

15/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Depois de ser desenterrado por bombeiros, o corpo foi periciado por equipe do ICCE Foto: Divulgação

Populares e turistas que caminhavam na Praia do Forte, em Cabo Frio, na manhã de ontem, foram surpreendidos com um cadáver. Uma mão e um calcanhar descobertos na areia foram a ‘senha’ para a localização de um homem negro, não identificado, por uma equipe do Corpo de Bombeiros.



A vítima vestia camisa social listrada, nas cores branca e preta, e uma calça jeans. Uma equipe do Instituto de Criminalista Carlos Éboli (ICCE) de Araruama esteve no local e constatou que o corpo estava em avançado estado de decomposição.

O homem aparentava ter entre 35 a 45 anos. Devido à quantidade de areia, não foi possível fazer uma identificação preliminar sobre a causa da morte.

Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) fizeram a guarda do corpo até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros do quartel de Cabo Frio. O caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio) onde segue sob investigação pelo titular da distrital Renato Mariano, que solicitou imagens de câmeras de seguranças dos quiosques próximos ao local, para tentar descobrir os autores e motivação do crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico legal de Araruama, onde passará por exames de necrópsia que determinarão a causa da morte.