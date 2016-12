Polícia desarticula conexão do tráfico entre o Rio e a Região dos Lagos

15/12/2016 às 10:02h Enviado por: Sergio Soares

Fim da ‘conexão’ Rio-Lagos

Policiais de Araruama prendem seis acusados de tráfico e apreendem 20 quilos de maconha

>> Os vinte quilos de drogas apreendidos determinaram um prejuízo de R$ 20 mil para o tráfico

Uma investigação realizada por policiais da 118ªDP (Araruama) resultou na descoberta de uma quadrilha responsável pela conexão do tráfico de drogas entre o Complexo de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, e cidades da Região dos Lagos. O trabalho da polícia resultou numa operação em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Estado, que culminou com a prisão de seis pessoas e na apreensão de 20 quilos de maconha, avaliados em R$ 100 mil, na noite da última terça-feira.

Sob a coordenação do delegado titular da 118ªDP, Luiz Henrique Marques Pereira, a operação foi realizada no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da rodovia BR-101, na altura da Praça Cruzeiro, em Rio Bonito. A ação contou com apoio do 4º Departamento de Polícia de Área da Polícia Civil, além de equipes da PRF.

Marcellus Lemos de Souza, Ezequiel dos Santos, Aurelino de Souza, conhecido como Show, Cristiane Silva Gomes, conhecida como Tiane e Tia do Pó, Luiz Fernando da Silveira Pereira e Marcus Vinícius Silva Gomes, o Marquinho, foram presos. Policiais da 118ªDP haviam recebido denúncia de que Marcellus e Ezequiel iriam à Manguinhos buscar drogas para levar à localidade do Independente, em Araruama, voltando num ônibus que estaria sendo acompanhado de perto por um Corsa com os outros quatro a bordo.