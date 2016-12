Dois crimes no mesmo local

14/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Os dois casos de homicídios serão investigados por policiais da delegacia de Cabo Frio Foto: Divulgação

Em menos de 24 horas, dois homicídios foram registrados ontem pela polícia no mesmo bairro, em Cabo Frio. O primeiro crime aconteceu no região do Pinguela, em Unamar, onde um homem foi encontrado morto por policiais do 25ºBPM (Cabo Frio). O o corpo estava em uma área de mata e não possuía identificação.



No braço direito da vítima, havia uma tatuagem com o nome ‘Sandra’. A perícia técnica do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) esteve no local e constatou que o homem teria sido executado com tiros na região da cabeça e das costas. Segundo os responsáveis por esse trabalho, o homem foi abandonado sem vida no local.

Já na parte da tarde, outro homem foi encontrado nas mesmas proximidades em avançado estado de decomposição. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama e os casos registrados na 126ªDP (Cabo Frio).

Inicialmente, os policiais terão trinta dias para concluir as investigações, que poderão ser prorrogadas. A análise do circuito de câmeras na região onde os corpos estavam, também será feita. A região de Unamar é um dos pontos mais tradicionais de venda de drogas de Cabo Frio.

Segundo policiais do batalhão da PM na cidade, uma das táticas para burlar o combate ao tráfico é a utilização de mulheres e menores nas bocas-de-fumo.