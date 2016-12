Equipes retomam buscas ao jovem que desapareceu na Praia da Vila

14/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Bombeiros percorreram vários pontos da praia, que estava com mar agitado e ondas perigosas Foto: Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram ontem as buscas para tentar encontrar o banhista Tiago Alves de 21 anos, que desapareceu no último domingo, na Praia da Vila, em Saquarema. O trabalho havia sido interrompido na parte da tarde devido às condições agitadas do mar.

Um reforço foi pedido pelo comandante do 27º Grupamento de Bombeiro Militar, Leonardo Couri. O trabalho contou com equipes de salvamento da Barra da Tijuca, que ajudaram na operação com dois botes e um jetski.



Segundo a Família de Tiago, que é de Araruama, ele não sabia nadar e no dia do incidente não havia guarda-vidas.

De acordo ainda com o comandante do 27º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Leonardo Couri, o serviço de monitoramento dos banhistas no local do afogamento é de responsabilidade da Prefeitura de Saquarema.

Em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, não obtivemos respostas para esclarecer a ausência dos Guardas Vidas na Praia da Vila, que é situada no centro da cidade.