PMs intensificam operações

13/12/2016 às 10:50h Enviado por: Samuel Castro

Em quatro diferentes ações, os policiais apreenderam drogas, um celular e R$891 com cinco pessoas Foto: Divulgação

O 25º BPM (Cabo Frio) intensificou o patrulhamento para combater o tráfico de drogas nos sete municípios da Região dos Lagos. Entre a noite de domingo e ontem, os policiais prenderam quatro homens, apreenderam um menor e outras quatro pessoas foram levadas para delegacia. Ao todo, os PMs apreenderam 57 sacolés de cocaína, 30 trouxinhas de maconha, celular e R$891.



Em Búzios, um homem foi preso com celular e R$316 na Rua Deucreciano, em São José. Durante buscas nas proximidades onde o suspeito foi localizado, foram encontrados oito sacolés de cocaína e seis tabletes de maconha. O homem foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado por tráfico.

Arraial – Dois homens foram presos e um menor apreendido na Rua Manoel Duarte, na praça do bairro Sítio. Na revista, foram encontradas 12 cápsulas de cocaína e R$ 485. O trio foi levado para a 132ª DP (Arraial do Cabo). No bairro Sabiá, um homem foi encontrado na Rua dos Pássaros com 37 cápsulas de cocaína e R$ 90. De acordo com os PMs, eles foram ao local após denúncia e flagraram o acusado tentando fugir ao perceber a viatura. Ele foi encaminhado para a 132ª DP (Arraial do Cabo).

São Pedro – Policiais receberam denúncia de que um grupo estaria traficando e consumindo drogas na praça do bairro Bela Vista. Com as quatro pessoas que estavam no local, nada foi encontrado. Após buscas nas proximidades, uma sacola com 24 trouxinhas de maconha foi apreendida. Os suspeitos foram encaminhados para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e liberados após prestarem depoimento.