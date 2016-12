Banhista desaparece ao nadar na Praia da Vila

13/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Praia da Vila é considerada perigosa por ter ondas gigantes Foto: Divulgação

Um banhista de 21 anos foi arrastado pelas ondas da Praia da Vila, no Centro de Saquarema, na tarde do último domingo. De acordo com o comandante do 27º Grupamento de Bombeiro Militar, Leonardo Couri, as buscas estão sendo realizadas desde as últimas horas do desaparecimento da vítima, que aproveitava seu momento de lazer nadando.



Na manhã de ontem, oito militares, botes, jetski, helicóptero e mergulhares foram acionados para auxiliar as buscas, que só serão interrompidas com o encontro da vítima. Segundo os militares, a Praia da Vila não é muito propícia para banho por ser um mar bravo e com ondas gigantes. A praia é considerada uma das melhores para quem pratica o surf.